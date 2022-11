Marco Sportiello, il secondo portiere dell'Atalanta alle spalle di Musso, sembra ormai a un passo dal Milan, nonostante la clausola per il rinnovo con i nerazzurri fino al 2024.



L'Atalanta deve quindi trovare un nuovo vice-Musso per la prossima stagione. A confermarlo è Il Corriere della Sera Bergamo: Carnesecchi, in prestito alla Cremonese fino a giugno, è in pole per sostituirlo.