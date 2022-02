Atalanta-Cagliari 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 5' s.t. Pereiro (C), 19' s.t. Palomino (A), 23' s.t. Pereiro (C)



Assist: 5' s.t. Dalbert (C), 23' s.t. Bellanova (C)



Atalanta (4-2-3-1): Musso, Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella (1' s.t. Maehle), Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pessina (12' s.t. Boga), Pašalić (8' s.t. Rossi), Muriel (12' s.t. Zapata (27' s.t. Mihaila)). All. Gasperini.



Cagliari (4-5-1): Cragno, Obert (43' s.t. Carboni), Lovato, Goldaniga, Lykogiannis, Bellanova (44' s.t. Ceppitelli), Marin, Grassi, Deiola (45' s.t. Kourfalidis), Dalbert (33' s.t. Baselli), Pereiro. All. Mazzarri.



Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna



Ammoniti: 24' p.t. Dalbert (C), 35' p.t. Grassi (C), 16' s.t. Zappacosta (A), 18' s.t. Deiola (C), 45' s.t. Cragno (C), 47' s.t. Mazzarri (C)



Espulsi: 8' s.t. Musso (A)