Atalanta-Cagliari è il lunch match domenicale della 24esima giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno, con calcio d'inizio alle 12.30 al Gewiss Stadium. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini arrivano alla sfida dopo aver vissuto giorni importanti in questo fine di mercato con l'addio di Gosens, Boga e Mihaila a rinforzo e il problema Ilicic che ha costretto la formazione bergamasca ad escluderlo dalla lista champions. L'obiettivo è invertire il trend dei due pareggi per 0-0 ottenuti contro Inter e Lazio e rilanciarsi nella corsa Champions, ma a Bergamo arriverà un Cagliari che vedono la zona salvezza distante soltanto un punto con il lavoro di Walter Mazzarri che sta iniziando a dare i suoi frutti.



DOVE VEDERLA IN TV E STRAMING - Atalanta-Cagliari, calcio d'inizio alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmessa sia da Dazn sulla propria piattaforma, ma anche sul satellite da Sky Sport. In streaming la gara sarà visibile su pc smartphone e tablet tramite l'app Dazn, ma anche su Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.