Mattia Caldara parla per la prima volta da nuovo difensore dell’Atalanta. L’ex difensore di Milan e Juventus ritrova la squadra che lo ha fatto crescere e lanciato nel calcio dei grandi e ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali degli orobici: “Sono davvero emozionato e felice di essere di nuovo qui. L’Atalanta deve essere un punto di partenza. Provengo da un anno e mezzo di inattività, sarà difficile guadagnare spazio, ma sono arrivato con tanta umiltà, so bene che ci sarà tanto lavoro da fare”.



SU GASPERINI – “Ho già incontrato lui, i compagni e la dirigenza. Conosco bene come lavora, so cosa chiede il mister e cercherò di soddisfarlo in tutti i modi”



SULLO STATO DI FISICO – “Mi sento a posto, devo solo ritrovare le certezze che avevo quando giocavo con continuità. Non vedo l’ora di riniziare per fare bene”



SULLA SQUADRA – “Ho ritrovato una grandissima Atalanta, sia in campionato che in Champions. La doppia sfida con il Valencia sarà importantissima, un traguarda che nessuno si poteva aspettare fino a qualche tempo fa. Prendere parte a questa sfida sarà un piacere”



SUI TIFOSI – “Devo ripagare l’affetto di società e tifosi, mi hanno sempre voluto bene. So bene che questa è una scommessa anche per loro, sono fermo da tanto tempo. Sento la responsabilità di dare una risposta a tutti quelli che hanno creduto in me. L’Atalanta mi ha dato l’occasione di rimettermi in gioco e non voglio deludere nessuno, darò il cento per cento”.