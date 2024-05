Bologna-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(lunedì 20 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è il posticipo che chiude la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta e l'esonero di Allegri, i bianconeri (con Montero in panchina) fanno visita alla squadra allenata da Thiago Motta, il tecnico prescelto da Giuntoli per la prossima stagione. Le due squadre, appaiate al terzo posto in classifica con 67 punti (uno in più dell'Atalanta che deve ancora recuperare la partita in casa con la Fiorentina) sono già qualificate in Champions League. Arbitra Ayroldi, assistito da Bresmes e Di Monte con Minelli quarto uomo, Meraviglia e Irrati al Var. Occhi ai cartellini: diffidati l'ex Cambiaso da una parte; Beukema, Calafiori, Fabbian, Freuler, Kristiansen, Lykogiannis e Ndoye dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno (con giorni e orari ancora da stabilire) il Bologna è impegnato sul campo del Genoa, mentre la Juventus gioca in casa con il Monza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Bologna-Juventus in diretta su Dazn

GUARDA SU DAZN

Partita: Bologna-Juventus.Data: lunedì 20 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Bologna-Juventus viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.- Ancora privo delle due stelle Ferguson e Zirkzee, Thiago Motta ha qualche dubbio con Calafiori, Urbanski e Orsolini leggermente favoriti su Beukema, Fabbian e Ndoye. Montero potrebbe confermare la stessa formazione iniziale schierata da Allegri nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta, fatta eccezione per i rientri di Szczesny in porta e di Locatelli a centrocampo al posto di Perin e Nicolussi Caviglia. Per il resto Weah e Miretti partono in svantaggio su Cambiaso e McKennie. In panchina si rivede Fagioli, che ha scontato i sette mesi di squalifica per calcioscommesse.

(4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling; Vlahovic, Chiesa. All. Montero.