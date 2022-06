Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, che settimana prossima attendeva la fumata bianca per passare ai pali della Lazio, si è infortunato seriamente con l'Italia Under 21. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere che ha portato in Serie A la Cremonese avrebbero evidenziato una lussazione alla spalla.



Nelle prossime ore il giocatore potrebbe ritornare in Italia dove si consulterà con lo staff medico dell’Atalanta perché potrebbe decidere di operarsi e iniziare così la riabilitazione per tornare in campo in circa 3 mesi. La Lazio però non ha molta intenzione di aspettarlo così tanto e di schierare Reina, per ora ha frenato la trattativa ed è piombata su Vicario. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del gioiello del vivaio nerazzurro.