Ha tirato un sospiro di sollievo il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino, assolto ieri e di nuovo al lavoro a Zingonia dopo 104 giorni di sospensione, ma questa sentenza è solo il primo tempo di una partita giudiziaria non completamente conclusa.



Le motivazioni saranno il prossimo step,la Procura antidoping ha infatti la possibilità di presentare appello: un passo che verosimilmente intraprenderà, come scrive L'Eco di Bergamo, considerato che aveva chiesto due anni di squalifica.Tra i possibili verdetti di ieri era contemplata infatti una squalifica da qualche mese e fino a quattro anni. La giustizia sportiva prevede poi anche un eventuale terzo grado di giudizio, in capo al Tas di Losanna.