Un'azione da gol ogni 83', sei reti e tre assist: l'acquisto del mercato estivo 2022 dell'Atalanta è sicuramente Ademola Lookman, una certezza nell'area piccola nerazzurra. Se infatti mister Gasperini di gara in gara deve decidere chi occuperà il posto sulla trequarti, chi a centrocampo, chi sulle fasce e in difesa, e chi tra Muriel e Zapata partirà dal 1' in attacco, dell'anglo-americano non può mai fare a meno.



Adesso l'ex Lipsia ha infranto anche una maledizione, quella dei tiri dal dischetto: l'Atalanta aveva infatti una delle percentuali più basse di concretizzazione dagli 11 metri e il suo rigorista Koopmeiners aveva appena sbagliato il rigore nella gara con l'Empoli. Sabato sera invece Lookman ha preso in mano sicuro il pallone e ha lanciato un siluro di potenza nel sette, portando in vantaggio l'Atalanta contro il Napoli. Solo uno il rigore sbagliato in carriera dal numero 11, esattamente due anni fa oggi, con la maglia del Fulham.