Il giorno dopo la sfida persa in casa, contro la Spal, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata al lavoro al Centro Sportivo 'Bortolotti' di Zingonia. Il gruppo ha svolto un lavoro programmato in base al minutaggio della gara di lunedì.



A parte l'esterno belga Timothy Castagne. Tuttavia, il tecnico recupererà Hateboer al rientro dalla squalifica: domani si torna al lavoro, per preparare la sfida di sabato sera (ore 20:45) contro il Torino, in trasferta.