Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il ko contro la Spal: "La Spal ce l'aspettavamo così, è in fondo alla classifica ma è una buona squadra che ha sempre fatto delle buone prestazioni. In queste condizioni di classifica si dà sempre qualcosa in più. Noi due righe, anzi quattro sotto come concentrazione, avevamo anche qualche difficoltà, con De Roon a destra. Oggi qualche giocatore non era al meglio e abbiamo pagato, soprattutto nella fase difensiva, eravamo passivi, conquistavamo poco palla e poche seconde palle. Abbiamo recuperato pochissimi palloni".



SUGLI OBIETTIVI - "Questo è un campionato che inizierà con altre difficoltà nel girone di ritorno, classifica molto corta per tutti gli obiettivi, tutti quanti daranno il massimo e quindi la battaglia è aperta. Bisogna essere pronti a riscattarti con quella seguente, perché questo è un campionato molto equilibrato e difficile".



SUL MERCATO - "Mercato? In questo momento penso a recuperare al meglio qualche giocatore, il mercato per essere utile doveva partire prima. Non so quanto possa essere interessante il mercato di gennaio a fine gennaio".