Solo 14 presenze in 25 gare in questa stagione di Serie A: il futuro di Timothy Castagne, ora che Hans Hateboer è esploso sulla fascia destra, sembra lontano da Bergamo. L’esterno belga piace tra l'altro a moltissimi club, pronti a sborsare una maxi offerta per averlo: Paris Saint Germain in primis, che avrebbe pensato all’ex Genk per sostituireThomas Meunier, seguito dal Napoli, dalla Juve e, secondo L'Eco di Bergamo, anche dal Tottenham di José Mourinho, per avere una prima alternativa al corteggiato Alex Sandro della Juventus.



I DUE NOMI IN POLE- A chiunque venga aggiudicata l'ala nerazzurra, i Percassi otterranno in ogni caso una bella cifra da reinvestire per trovare un’alternativa ad Hateboer. Ritorna in auge quindi la vecchia conoscenza del Genk Joakim Maehle, che aveva sostituito proprio Castagne in squadra, e Dimitrios Giannoulis del Paok Salonicco.