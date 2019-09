"Ho visto arrivare la palla e sapevo subito che sarebbe andata dentro perché l’ho presa bene. Lo dedico alla famiglia e alla mia ragazza perché dopo l’infortunio stavo male e loro mi hanno aiutato tanto. Ho esultato con la squadra perché meritavamo il pareggio. Non abbiamo mollato mai per i 90′, anche se abbiamo avuto parecchia sfortuna in occasione dei due gol subiti. Peccato per il risultato perché avremmo potuto vincere“. Timothy Castagne è soddisfatto al termine di Atalanta-Fiorentina, al 'Tardini' di Parma.



LA RABBIA DELLA DEA - “Il gol di Pasalic annullato ci ha fatto arrabbiare ancora di più. Per fortuna è finita bene comunque. Secondo me non abbiamo fatto male, la Fiorentina ha giocato molto bassa ma non hanno avuto tante occasioni. Abbiamo fatto molto bene in difesa, la mentalità di oggi era giusta“.