Con l'attaccante colombiano Luis Muriel sempre a rischio partenza (la Juve ha pronti 10 milioni, l'Olympique Marsiglia 12), è aperto il casting per l'attacco dell'Atalanta, in cerca di due pedine. Oltre a Minamino, 27enne del Liverpool il cui cartellino vale una ventina di milioni, c'è Ademola Lookman, 24enne londinese di origine nigeriana (gioca nella nazionale africana).



Nella scorsa stagione Lookman ha giocato al Leicester, proprio il club in cui operava lo scout gallese Lee Congerton, che lo conosce bene e l'ha consigliato ai Percassi. Il suo cartellino è proprietà del Lipsia, che ora deciderà se aprire l'asse con Bergamo per l'ala veloce, tecnica e dal gran dribbling.