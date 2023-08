Tra i nomi in cima alla lista di Gasperini e della dirigenza dell'Atalanta c'è il terzino dello Spezia Emil Holm, svedese classe 2000, che piace anche alla Juventus. È lui il preferito per la fascia destra, mentre per la sinistra c'è stato un sondaggio per Samuel Iling Jr della Juventus, che chiede però venti milioni. E con quei soldi i bianconeri potrebbero poi virare proprio su Holm dello Spezia.