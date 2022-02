Possibile cambio di proprietà per l'Atalanta? Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, i Percassi avrebbero già trovato l'accordo per cedere la maggioranza del club bergamasco (una quota tra il 70 e l'80 per cento) a un fondo statunitense. Il nome più attendibile sarebbe KKR (quotato alla Borsa di New York, dove ha anche la sede legale), che avrebbe deciso di investire una cifra vicina ai 350 milioni di euro.



Dopo mesi di trattative, la due diligence si sarebbe conclusa negli ultimi giorni e oggi sarebbe previsto il closing dell'operazione. In ogni caso la famiglia Percassi, che finora non ha commentato queste voci, resterebbe operativa all'interno della società.