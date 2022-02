FORMAZIONI UFFICIALI

Ritorno in Europa. L'di Gasperini sfida al Gewiss Stadium (fischio d'inizio alle ore 21)nell'andata dei sedicesimi di finale di. I nerazzurri arrivano da un periodo non particolarmente buono, con l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia e alcuni risultati non positivi in campionato, con la beffa nell'ultima del pareggio con la Juventus.Per l'occasione Gasp in attacco, senza, si affiderà a Muriel, Malinovskyi e Pasalic, con Boga arma da giocarsi a partita in corso. Toloi-Demiral e Djimsiti in difesa, a sinistra Maehle.Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.Vaclik; Papastathopoulous, Manolas, Cisse; Lala, M'Vila, Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru.