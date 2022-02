Quello che ieri pomeriggio/sera è stato vissuto dai tifosi dell'Atalanta come un frullatore di emozioni contrastanti, tra le voci che si rincorrevano sulla cessione dell'Atalanta, KKR che smentiva, il club che taceva, questa mattina è diventato realtà: i nerazzurri sono pronti a dare il benvenuto al nuovo partner dei Percassi, Steve Pagliuca (magari il 22/2/22?).



E se i tifosi, a caldo, hanno storto il naso (abituati come erano da 115 anni a proprietari che con i colossi americani nulla avevano a che fare e con un presidente bergamasco doc, pure ex giocatore dell'Atalanta), col passare delle ore stanno interiorizzando il passaggio (con il 45% Percassi resterebbe comunque il maggior azionista singolo e i ruoli di padre e figlio, pare, sarebbero mantenuti almeno in un primo momento) e guardando il lato positivo: oltre allo sviluppo dello stadio, grazie al supporto finanziario della cordata americana l'Atalanta potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità, magari alzando gli stipendi dei tesserati (e quindi puntare anche ai big sul mercato), che al momento comportano la spesa più ingente nel bilancio all'attivo nerazzurro. 69,3 milioni approvati lo scorso aprile nel bilancio 2020.