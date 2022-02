La doppietta di Djimsiti ha cancellato, parzialmente, la preoccupazione nell'immediato post partita di Atalanta-Olympiacos. Il giorno dopo, in casa bergamasca, si sta però riflettendo in maniera profonda sull'infortunio di Luis Muriel. Un problema fisico che va ad aggiungersi ai tanti dell'attacco di Gian Piero Gasperini, da Zapata a Ilicic e Miranchuk, e può quindi portare la dirigenza nerazzurra a tornare sul mercato, alla ricerca di un attaccante da prendere a parametro zero. In queste ore verrà presa una decisione definitiva, col nome di Diego Costa che sta però tornando molto caldo.