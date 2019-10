Si avvicina sempre più la terza sfida di Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, un appuntamento storico all' "Etihad Stadium" contro il Manchester City. Ma il prepartita è caratterizzato da alcune polemiche sollevate dai tifosi nerazzurri che, nonostante il divieto della società e i vari ammonimenti a non comprare in settori diversi da quello ospite, avevano aggirato la regola e si erano organizzati da soli.



Così in queste ore diversi supporters dell’Atalanta, sono stati contattati direttamente dal club inglese - a mezzo mail - sul divieto d’accesso all’impianto e il rimborso del biglietto. I tagliandi messi in vendita dalla società di Manchester (ed acquistati da diversi tifosi della Dea) in settori diversi da quello ospite infatti non prevedono l’acquisto da parte di sostenitori ospiti. Ecco il testo ricevuto:



"Con misure di sicurezza di fondamentale importanza, i biglietti acquistati direttamente dal Club sono destinati alle aree di residenza dello stadio, ad uso esclusivo dei tifosi del Manchester City. A seguito di una revisione di tutte le transazioni e di una consultazione con tutte le parti interessate, tenendo anche conto del fatto che non hai precedenti di acquisti con Manchester City, è necessario che Manchester City annulli e rimborsi i biglietti acquistati per questo gioco. Riceverai un rimborso completo per tutti i biglietti acquistati che verranno riaccreditati sulla carta di debito / credito utilizzata nella transazione originale. Il rimborso richiederà 3-5 giorni per essere mostrato nel tuo account. Se per qualsiasi motivo abbiamo perso qualche informazione, e hai prove di aver precedentemente partecipato ad una partita allo stadio Etihad, puoi contattarci al numero seguente dove saremo felici di discutere ulteriormente. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato e speriamo si possa apprezzare la necessità di garantire che tutti i sostenitori e visitatori dello stadio siano in grado di avere una giornata piacevole e sicura".



Ad onor di cronaca, c'è da sottolineare la presa di posizione del club bergamasco, che fin dai primi momenti aveva consigliato ai sostenitori orobici di acquistare i tagliandi solo tramite la Ovet (con i pacchetti viaggio) oppure con il circuito Vivaticket, per la quota del 10% (270 biglietti) dei 2700 previsti per il settore ospiti.