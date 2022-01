Gli ultimi due giorni di calciomercato stanno regalando dei colpi d’artificio inaspettati.. Il talento romeno classe 2000 arriva in nerazzurro dal club emiliano con la formula del prestito più obbligo di riscatto per circa 10 milioni tra parte fissa e bonus. Nelle prossime ore sono attese le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale per un colpo molto interessante tra presente e futuro.- L’arrivo di Mihaila alla corte di Gasperini avvicina sempre di più Miranchuk alla Lazio.( 1 milione ) più diritto di riscatto a 10. Tare è sempre più convinto di regalare il nazionale russo a Maurizio Sarri.