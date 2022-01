Primo allenamento per Jeremie Boga con l'Atalanta. L'attaccante esterno ivoriano, arrivato dal Sassuolo dopo la Coppa d'Africa, era presente questa mattina al Centro Bortolotti per l'ultima seduta di questa settimana diretta da Gasperini. Duvan Zapata ha lavorato a parte, terapie per Miranchuk. La ripresa è in programma lunedì pomeriggio in vista del turno casalingo col Cagliari in campionato di domenica 6 febbraio alle ore 12.30.



Intanto oggi è il giorno del 34esimo compleanno di Josip Ilicic. Nel pomeriggio all'uscita da Zingonia il popolo bergamasco si è stretto attorno al trequartista sloveno, ancora alle prese con i problemi personali che l'avevano fermato per gran parte dell'estate del 2020, dopo la prima ondata di Covid-19. I tifosi gli hanno regalato dei palloncini con i numeri 3 e 4 (le cifre dei suoi anni), libri a tema sul club, dolci, dediche, selfie ricordo e semplici pensieri come "Buon compleanno Josip! Ti vogliamo bene #molamia (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr)".

Dal canto suo l'Atalanta non l'ha messo fuori rosa ed è intenzionata ad aspettarlo.