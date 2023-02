Uno scivolone social destinato a far discutere. I social media manager dell’Atalanta sono finiti nell’occhio del ciclone del web a causa di un tweet mal riuscito che ha scatenato forti reazioni da parte della tifoseria della Juventus. I bergamaschi, impegnati nel weekend di campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, hanno twittato un post relativo alle cinque curiosità su Sassuolo-Atalanta. Niente di eclatante se non fosse per un clamoroso errore…



GALEOTTO FU IL TWEET - A generare il caos, la citazione inerente al match: JuveSassuolontus-Atalanta, una fusione tra i nomi della società bianconera e quella neroverde. Il tweet ha sin da subito generato furiose reazioni da parte del tifo della Vecchia Signora, adirati dalla teoria secondo la quale il Sassuolo, quando affronti la Juve, non giochi proprio al meglio delle proprie capacità. Sfottò volontario o semplice errore? Non è dato sapersi ma senz’altro continuerà a far discutere.