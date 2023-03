L’attaccante danese dell’Atalanta Rasmus Højlund ha vissuto una serata che potrebbe cambiare per sempre la sua carriera. All'esordio assoluto da titolare con la maglia della Danimarca dopo i due spezzoni giocati a settembre in Nations League, ha steso la Finlandia con una tripletta nella gara vinta per 3-1.



Højlund ha segnato al 21′, all’82’ e al 93′, rendendo vana la rete della Finlandia. Arsenal e Newcastle, da un mese interessate al danese, avevano mandato già i loro scout ad osservare da vicino il ragazzo e ora i 50 milioni messi sul piatto dai club di Premier potrebbero non bastare più per i Percassi che davanti hanno ancora 11 partite di campionato per sognare una maxi plusvalenza.