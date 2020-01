I nomi ancora poco conosciuti in entrata-Caldara a parte- non fanno paura all'Atalanta che, abituata al talento di mister Gasperini nel renderli celebri valorizzando le loro qualità, si gode i milioni e milioni guadagnati dalle uscite.



INVESTITRICE- 74 milioni di euro per la precisione, incassati per le varie cessioni, e di questi Tuttosport ricorda come la Dea abbia scelto di investirne ben 65. 15 milioni per il diritto di riscatto di Caldara, 15 per quello di Mario Pasalic dal Chelsea, 12 per quello di Duvan Zapata dalla Sampdoria; Bellanova, Czyborra e Sutalo sono costati 5 milioni e Tameze 8. Una scelta di investimento che non ha pari nelle grandi squadre di Serie A.



LUNGIMIRANTE- Ma il vero colpo di mercato dell'Atalanta è nella modalità con cui ha chiuso le trattative, perché sia Caldara che Bellanova, Czyborra, Sutalo e Tameze sono arrivati in prestito con dritto di riscatto, quindi la società nerazzurra avrà tempo per valutarli e pagarli.