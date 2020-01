Colpo in extremis per l'Atalanta di Gasperini: i dirigenti nerazzurri hanno chiuso a sorpresa l'acquisto dal Nizza del mediano Adrien Tameze, classe 1994 che dal 2017 gioca con la maglia rossonera. L'operazione sarà formalizzata in prestito con diritto di riscatto fissato attorno agli 8 milioni di euro.