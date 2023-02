Se il patron dell'Atalanta Antonio Percassi deciderà di venderli o meno, dipenderà tanto dal traguardo raggiunto dall'Atalanta a giugno (Champions o no) e dalle maxi offerte che potrebbero piombare dalla ricca Premier. Certo è che si sta già sfregando le mani: Højlund, pagato dallo Sturm Graz meno di 2 milioni al Copenaghen e poi pagato 17 milioni dall’Atalanta, ora ne vale almeno 40. E la stagione non è ancora finita.



Discorso non differente per Lookman, pagato al Lipsia 9 milioni di euro, che ora ne vale almeno 25. Se facciamo finta che il campionato è finito e l'Atalanta è rimasta fuori dalle prime 4, Percassi potrebbe guadagnare da un'asta circa 65 milioni che, tolti i 26 spesi, porterebbero a una plusvalenza di 39 milioni.