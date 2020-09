Josip Ilicic potrebbe esserci in panchina a Torino: è questa l'ultim'ora de L'Eco di Bergamo a poche ore dalla lista dei convocati che verrà diramata oggi pomeriggio, alla vigilia della gara in trasferta contro il Torino. E proprio all'Olimpico potrebbe tornare a respirare l'aria del campo anche il fantasista sloveno dell'Atalanta, che ormai si allena a Zingonia da oltre due settimane.



CLIMA PARTITA E BEI RICORDI- Convocarlo insieme al gruppo squadra alla vigilia della prima di campionato potrebbe essere la mossa pensata appositamente dal tecnico Gian Piero Gasperini per riavvicinare sempre di più il suo ritorno in campo, ricordando bene la tripletta del suo numero 72 messa a segno il 25 gennaio scorso, proprio a Torino. L'ultima gara ufficiale di Ilicic risale all’11 luglio all’Allianz Stadium, nel 2-2 contro la Juventus.