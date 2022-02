Stephen Pagliuca è da oggi il nuovo co-chairman dell’Atalanta: affiancherà i Percassi, detentori del 45% della Dea, nel perseguire l’obiettivo di dare un profilo ancora più internazionale ad una società in continua e vertiginosa crescita. Bain Capital – così si chiama il fondo che h rilevato il 55% de “La Dea srl”, è solo l’ultima delle new entries americane nel nostro campionato. Pagliuca, comunque, conduce l’investimento a titolo personale.



IDENTIKIT – La carriera di Pagliuca, classe 1955, è iniziata, dopo la laurea alla Duke University, negli anni ‘80, proprio in Bain Capital, quel fondo di investimenti del quale poi, nel 2016, sarebbe diventato il numero uno, assumendo il controllo di numerosi altri fondi minori dedicati a numerosi sport. Come per esempio il basket: il nuovo co-proprietario atalantino, in precedenza giocatore negli anni da matricola, fa parte del comitato esecutivo dei Boston Celtics, franchigia di NBA, e partecipa con l'ex proprietario della Roma James Pallotta alle assemblee con i vari proprietari del campionato nel cosiddetto “Board of Governors”. In passato Pagliuca è stato coinvolto direttamente anche in politica: iscritto al Partito Democratico, è stato candidato al Senato nel 2009. Nel 2005, invece, ha ricevuto da Bill Clinton il Bright Star Award per via delle sue attività dnel campo della beneficenza.



RISORSE PER LA DEA – Oggi Pagliuca è concentrato sulla nuova avventura bergamasca: “L'Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. L'obiettivo sarà favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre più competitivo su scala italiana e internazionale”. Il suo patrimonio ammonta a circa 155 miliardi di dollari investiti in giro per il mondo. E da oggi, anche dalle parti del Gewiss Stadium.