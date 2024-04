Kjaer-Milan, niente rinnovo. L'agente: 'Lascerà il club in estate, è il momento giusto per dire addio'

Il club rossonero ha deciso dimotivo per il quale dal primo luglio sarà libero di accasarsi in un nuovo club. La conferma è arrivata dalle parole del suo agente, Mikkel Beck, intervistato da Bold.dk: ". Ama il Milan, ci gioca da quattro anni, è il momento giusto per lasciare. Tanti anni fa Simon mi raccontò che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan e quel sogno si è realizzato nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club con il quale Simon ha giocato più partite. Voleva contribuire a riportarlo al posto che gli appartiene, al vertice del calcio italiano. E' riuscito a vincere un campionato, a stabilizzarsi nelle prime posizioni ogni anno e la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali di Champions League".

Kjaer a 35 anni non intende appendere gli scarpini al chiodo. Vuole continuare a giocare da protagonista, dopo l'Europeo con la Danimarca, sposerà un nuovo progetto: "Posso confermare che quest'inverno c'è stato un grande interesse da parte di grandi club, come sempre accade per un giocatore con le qualità e la fama internazionale di Simon".Arrivato nel gennaio 2020 dal Siviglia con la formula del prestito, a luglio è stato riscattato per 3,5 milioni di eurototalizzando in cinque stagioni 120 partite con un gol all'attivo, nel 2020-21 al Manchester United in Europa League.