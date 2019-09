Si è chiusa definitivamente la Campagna abbonamenti della Serie A TIM 2019-2020 dell'Atalanta "Qui si fa la storia”. Come riporta la società, sono ben 16.620 le tessere sottoscritte. Obiettivo raggiunto quindi, sfondata la soglia dei sedicimila abbonamenti.



Da quando Antonio Percassi è presidente dell'Atalanta, non ci sono mai stati così tanti tifosi abbonati: si tratta quindi di un record. Questi 16.620 si aggiungo ai 15.973 mini abbonamenti per San Siro in Champions League.