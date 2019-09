Genoa-Atalanta 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 19’ st Muriel rig. (A); 46’ st Criscito rig. (G), 50’ st D. Zapata (A).



Genoa (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione (37’ st Ankersen), Lerager, Radovanovic (25’ st Saponara), Schone, Barreca (37’ st Pandev); Kouame, Pinamonti. All. Andreazzoli.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic (11’ st De Roon), Freuler, Gosens; Ilicic (15’ st Muriel), Gomez; D. Zapata. All. Gasperini.



Arbitro: M. Fabbri di Trieste (S. Alassio e A. Santoro. IV uomo L. Pairetto).



Ammoniti: 31’ pt Romero (G), 44’ pt Masiello (A), 46’ pt Ilicic (A); 3’ st Hateboer (A), 18’ st C. Zapata (G), 47’ st Pandev (G):