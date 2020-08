Dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate dall'esterno destro dell'Atalanta Hans Hateboer la sera di Ferragosto che avevano fatto saltare sulla sedia i nerazzurri -"Penso che questo sia il massimo che si possa ottenere con l’Atalanta, è un buon momento per fare il prossimo passo"- sembra che l'olandese si sia morsicato la lingua e abbia fatto marcia indietro.



ANCORA IN NERAZZURRO- Infatti, nonostante le sue esplicite parole d'addio e i presunti interessi di Juve e Napoli, l'ala olandese potrebbe rimanere Bergamo anche la prossima stagione. Come riporta ItaSportPress, il giocatore sarebbe stato costretto a fare marcia indietro direttamente dai dirigenti nerazzurri, che gli hanno ricordato che il suo contratto è in essere e scade solo ll 30 giugno 2023.



TRUCCHETTO DEL MESTIERE- Stando a quanto raccolto, l'intervista-shock potrebbe essere stata uno stratagemma ideato da Hateboer per ottenere un piccolo rialzo, ora che la Dea lo schiera sempre titolare: un trucco comunemente utilizzato dai calciatori.