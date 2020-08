L'Atalanta aspetta Josip Ilicic senza fretta. Il trequartista sloveno è tornato in Italia dopo un periodo passato con la famiglia in patria, dà timidi segnali di ripresa e ha rimesso su qualche chilo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, avrebbe voluto addirittura noleggiare un volo privato e andare a salutare la squadra a Lisbona se si fosse qualificata per la semifinale di Champions League. Ilicic potrebbe tornare a Zingonia intorno a fine settembre, prendersi almeno un mese di tempo per la preparazione fisica e poi tornare in campo a novembre.