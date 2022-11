Trecentotrentatrè minuti senza segnare, un lungo infortunio e l'ombra del passato: Duvan Zapata, che guiderà l'attacco anti Napoli insieme a Lookman sabato alle 18, ha fame di campo e di gol. Dall'ultimo in Serie A, la scorsa stagione, sono passati oltre sei mesi.



E dire che l'anno scorso aveva collezionato l'inizio di stagione migliore della sua carriera: 9 reti e 5 assist nelle prime sedici giornate di Serie A. Dall'essere sempre decisivo al non esserlo mai, un cambiamento sostanziale ha coinvolto Zapata nella stagione corrente, ma ora è arrivato il suo momento. Per fermare la capolista, con Muriel ko, servirà il miglior Zapata. Quello di 12 mesi fa.