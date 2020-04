Si andrebbe verso la fumata nera per il ritorno di Jack Bonaventura all'Atalanta secondo l'ex tecnico della squadra bergamasca Stefano Colantuono che in passato l'ha avuto in rosa. Intervistato da TuttoSport ha espresso il suo parere sul rossonero, secondo lui destinato solo al Torino: "Penso che sia l'uomo giusto per il Torino, ma in realtà Giacomo è l’uomo giusto per qualsiasi club. È un ragazzo serissimo, un giocatore d’altri tempi. Tecnicamente non lo devo raccontare io e adesso, a 30 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica. Lui nasce trequartista, e si vede che ha spiccate doti offensive".



BONAVENTURA ALL'ATALANTA- "Nella mia Atalanta ha fatto l’esterno a sinistro sia nel 4-2-3-1 che nel 4-4-1-1.Dove lo metti può fare bene perché ha grandissime qualità e arriva al gol con grande facilità grazie alle sue doti di inserimento e alla capacità di calciare con entrambi i piedi. Qualora dovesse esserci una trattativa gli direi di accettare il Torino. Mi sembra che la richiesta dei granata sia la più concreta oggi. Torino non si può mai rifiutare, è una piazza importante".