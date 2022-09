L'Atalanta vanta la miglior difesa del campionato, i nerazzurri hanno sempre vinto in trasferta, bilancio che vale il podio nei top 5 campionati d'Europa



Dopo aver fatto la voce grossa all'Olimpico, i nerazzurri hanno inanellato la quarta vittoria consecutiva fuori casa. Non solo: dopo i trionfi per 2-0 a Genova con la Samp, per 1-0 al Bentegodi col Verona, per 2-0 con il Monza, con l'1-0 con la Roma l'Atalanta trova il quarto clean-sheet di fila su campi nemici. L'Atalanta ha quindi raggranellato 12 punti su 17 lontano da casa con questi numeri:



Vittorie: 4

Pareggi: 0

Sconfitte: 0

Gol fatti: 6

Gol subiti: 0



Come analizza Sky Sport, la squadra di Gasperini viaggia in Europa allo stesso ritmo del Real Madrid,e nei Top 5 campionati è seconda solo al Psg che ha conquistato 15 punti in trasferta (ma ne ha giocata una in più e ha subìto una rete, anche se ha segnato ben 19 gol).