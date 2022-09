Dopo un giorno di riposo, sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti dell'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia. La prossima gara, casalinga, sarà il 2 ottobre alle 18 contro la Fiorentina. Come spiega il report del canale ufficiale, a disposizione di mister Gasperini un gruppo ridotto integrato da alcuni ragazzi del Settore Giovanile, vista l’assenza dei dodici giocatori impegnati con le rispettive nazionali.



Lavoro differenziato invece per Djimsiti, Zapata, Zappacosta e Zortea. Musso si trova ancora ricoverato a Roma. Domani, mercoledì 21 settembre, è in programma una seduta al mattino, sempre a Zingonia e a porte chiuse.