In casa Atalanta la testa è già al Crotone, dopo aver sconfitto la Sampdoria in trasferta: Marten de Roon verrà squalificato per un turno, a causa dell'ammonizione rimediata ieri. Da registrare però il rientro di Berat Djimsiti, nuovamente a disposizione di Gasperini dopo aver scontato una giornata di squalifica.