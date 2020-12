Il danese classe 1997 Joakim Maehle, ieri arrivato a Bergamo dal Genk e oggi pronto a ritrovarsi col gruppo squadra a Zingonia, sa cosa significa lottare per occupare i primi posti della classifica. Col Genk ha collezionato 129 presenze condite da 5 gol e 21 assist, e adesso mister Gasp avrà a disposizione un vero asso nella manica. Il numero 31 infatti può giocare sia come quarto o quinto di destra sulla fascia, sia come terzino sinistro.



IL DOPO CASTAGNE- Purtroppo non potrà essere convocato per la gara contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium, visto che il mercato partirà ufficialmente il 4 gennaio e non sarà inserito in distinta. Maehle ricorda un po' l'esterno Timothy Castagne, a cui aveva preso il posto proprio al Genk dopo l'esperienza all'Aalborg. Dopo tre anni, come sottolinea Tuttosport, si chiude quindi il cerchio, con questo ragazzo dalle grandi doti atletiche.



IN USCITA- E mentre un'ala si integra ai nerazzurri, tre stanno per prendere il volo: Cristiano Piccini, Fabio Depaoli e Johan Mojica, con una risoluzione anticipata del contratto di prestito stipulato con Valencia, Sampdoria e Girona.