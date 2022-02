Distaccamento o lesione del tendine: per l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata c'è il serio rischio che la stagione sia finita qui. Ieri il colombiano è stato sottoposto a risonanza magnetica e nella giornata di oggi si conoscerà con certezza entità e tempi di recupero. Se dovesse necessitare di un'operazione, non tornerà in campo fino alla prossima stagione. Ma anche se rimanesse fuori 30 giorni o 3 mesi, la Dea dovrebbe trovare una soluzione per tamponare la sua assenza nel tridente d'attacco in un mese dove si giocherà i suoi obiettivi stagionali tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.



L'IDEA SUL MERCATO- Con Piccoli al Genoa, Muriel unico centravanti, e l'ipotesi falso nueve al momento impraticabile (Ilicic e Miranchuk sono entrambi indisponibili), l'entourage nerazzurro guarda al mercato degli svincolati. Per i vincoli previsti dalle liste però l'Atalanta potrebbe tesserare solo un giocatore italiano, poiché non ci sono più posti per stranieri. E di centravanti italiano svincolato adesso c'è solo Graziano Pellè, 36 anni, 13 presenze e un gol nel Parma da gennaio a giugno della stagione scorsa. La Dea ci pensa.