La sconfitta a sorpresa a Frosinone ha portato Gian Piero Gasperini e tutta l'Atalanta a fare delle riflessioni. Ragionamenti in corso anche sul mercato, per capire come completare la rosa a disposizione dell'allenatore in vista di una stagione che, per sua stessa ammissione, sarà molto complicata, anche col ritorno in Europa. Per gli ultimi giorni di trattative, il focus principale sarà sull'attacco e sulle possibili cessioni di Zapata e Muriel, ma l'idea è di portare a Zingonia un nuovo difensore. E visto il sorpasso del Torino su Hien, proprio dai granata i bergamaschi potrebbero prendere il centrale: contatti in corso per Alessandro Buongiorno, ma una decisione del Toro sul classe '99 è legata anche a quello che succederà all'Inter, tra Pavard e il possibile rilancio per Schuurs...