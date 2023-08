È l'uomo dell'estate in casa Juventus. Andrea Cambiaso ha rovesciato i pronostici e si è preso i bianconeri, che dopo il prestito dello scorso anno al Bologna pensavano inizialmente di cederlo, per permettergli di fare esperienza nuovamente in prestito o per fare cassa a titolo definitivo. E invece, col lavoro sul campo, il classe 2000 ha convinto Massimiliano Allegri, che ora lo considera la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro e lo ha dimostrato anche con le scelte per la prima giornata di campionato, quando ha preferito lui a Filip Kostic. Una scelta che si dovrebbe ripetere anche per la sfida da ex contro il Bologna. Un messaggio anche al mercato e alle squadre che dall'estero hanno messo gli occhi su Cambiaso: Tottenham, Nottingham Forest e anche Liverpool su tutte.