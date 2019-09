Domani pomeriggio (ore 18) l'Atalanta sfiderà la Fiorentina nel primo posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Si gioca al 'Tardini' di Parma - per l'indisponibilità dello stadio di Bergamo - ma a preoccupare i tifosi atalantini non sono i chilometri da affrontare per questa "trasferta" casalinga.



La porta ospite, infatti, verrà difesa da quel Bartłomiej Drągowski che la scorsa stagione militava nell'Empoli. I più attenti ricorderanno l'incredibile gara del girone di ritorno tra bergamaschi e toscani, conclusasi con il risultato di 0-0 nonostante ben 17 (diciassette) occasioni gol per l'Atalanta, tutte neutralizzate dal portiere che adesso difende i pali della Fiorentina.