In queste prime dieci giornate di campionato è accaduto una volta sola che il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini avesse a disposizione l'intero parco attaccanti. Era il 28 agosto, Verona-Atalanta, ma Hojlund era arrivato da nemmeno 3 giorni a Bergamo. Poi, il primo settembre, il tecnico perse subito Zapata nel match col Torino, appena recuperato. Giusto in tempo per sfidare la Lazio, orfana di Immobile, domenica sera.



Il Gasp l'ha sempre detto, la volontà di avere quattro attaccanti, come tutte le grandi squadre, è da sempre il suo primo desiderio del mercato. Quest'anno è stato esaudito e ora in vista della Lazio ha due accoppiate vincenti, da ruotare per diversa esperienza, forma e condizione: Muriel-Lookman nel primo tempo, Zapata-Hojlund nella ripresa.