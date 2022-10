Atalanta-Lazio è il secondo big match dell'11esima giornata di Serie A e metterà di fronte due formazioni in piena lotta per lo scudetto e che stanno attraversando momenti di forma strepitosi nel nostro campionato. Sta meglio Gasperini che a partire dalle 18 di domenica al Gewiss Stadium ritrova Musso fra i pali e potrà anche iniziare una turnazione importante in attacco col rientro di Zapata. Sarri, al contrario dovrà fare di necessità virtù perché l'assenza di Ciro Immobile fino a fine anno pesa sul cammino dei biancocelesti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Lazio, con calcio d'inizio alle ore 18 di domenica 23 ottobre al Gewiss Stadium sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.