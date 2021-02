Tullio Gritti, vince allenatore dell'Atalanta, sostituirà mister Gasperini (rosso estratto dall'arbitro contro il Napoli) sulla panchina della Dea nel corso della gara contro la Sampdoria, in programma domani alle 12.30 al Ferraris. Da sostituto in corsa del Gasp, ha perso gli ultimi punti solo col Milan. In totale, 5 pari e solamente 2 ko su 19 partite alla guida, con ben 12 vittorie.



CONTRO LA SAMP- Di recente, l’allievo del maestro dell’Atalanta ha portato a termine il vittorioso 4-2 contro il Napoli e ora, con la Samp, siederà sulla panca nerazzurra per la ventesima volta totale da quando è responsabile tecnico a Bergamo. Nello scontro diretto con i blucerchiati si tratta della seconda volta: il precedente sorride alla Dea perché finì 1-0 il 22 gennaio 2017 grazie alla rete del Papu Gomez su rigore.