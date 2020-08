ha raccontato come le squadre giovanili nerazzurre stanno riprendendo gli allenamenti tra le difficoltà delle nuove norme anti Covid: "È indubbio che stiamo vivendo un anno particolare, un periodo che ha segnato tutti e che ha colpito anche il nostro settore giovanile. Ache ci mancheranno ma che ricorderemo sempre”, spiega ad Atalanta.it.Sono ricominciati infatti proprio questa settimana i primi allenamenti delle squadre giovanili dell'Atalanta: già ripartite la Primavera, l’U18 e l’U17 , mentre questa settimana è il turno di U16 e U15. “Icon le prime squadre del settore giovanile che hanno ripreso a lavorare sul campo. È il primo tentativo di portare avanti un percorso che speriamo possa essere da apripista anche per i più piccoli"."In questo momento dobbiamo far fronte a inevitabili difficoltà sia logistiche che organizzative. Navighiamo a vista su tutto, anessuno in questo momento può dare delle certezze. Noi siamo ripartiti con grande attenzione e prendendo tutte le precauzioni per la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutte le persone che ruotano intorno alle squadre.un problema di carattere generale, trasversale al calcio, a tutte le altre attività e alle relazioni umane".Le certezze arrivano solamente dalla"Si tratta di problematiche che in questo momento possono sorgere dal contatto, dalla vicinanza e dalla frequentazione, tutte situazioni che ritroviamo nel calcio ed è per questo che servono mille precauzioni e grande attenzione.