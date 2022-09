Atalanta-Cremonese 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 29' s.t. Demiral (A), 34' s.t. Valeri (C)



Assist: 29' s.t. Koopmeiners (A)



Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer (40' s.t. Zortea), de Roon, Koopmeiners, Soppy (40' s.t. Maehle), Malinovskyi (11' s.t. Ederson), Lookman (32' s.t. Pasalic), Muriel (11' s.t. Hojlund). All. Gasperini.



Cremonese (3-4-1-2): Radu, Aiwu, Chiriches, Lochoshvili, Sernicola (38' s.t. Hendry), Meitè, Escalante (15' s.t. Zanimacchia), Valeri, Pickel (23' s.t. Ascacibar), Okereke (23' s.t. Afena-Gyan), Dessers (38' s.t. Ciofani). All. Alvini.



Arbitro: Andrea Colombo di Como.



Ammoniti: 12' s.t. Sernicola (C), 17' s.t. Lochoshvili (C), 21' s.t. Pickel (C), 26' s.t. Ascacibar (C), 37' s.t. Afena-Gyan (C), 47' s.t. Ederson (A)