Il dirigente dell'Atalanta prima in classifica Umberto Marino ha parlato a Sky prima della gara contro la Cremonese:



"Oggi per noi è come il Pordoi, sono tutte tappe difficili, ma è bello goderci la maglia rosa. La fiducia c'è sempre stata, i ragazzi hanno il piglio giusto e voglia di indossare questa maglia. C'è entusiasmo, abbiamo sempre fatto sold out. A Roma? Oggi pensiamo alla Cremonese e dimentichiamo la classifica"