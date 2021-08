Era prevista nella giornata di oggi la visita dell'esterno destro dell'Atalanta Hans Hateboer in Olanda con gli specialisti che lo seguono da ormai 7 mesi per la sua micro frattura al quinto metatarso del piede sinistro.



L'operazione potrebbe essere l'unica soluzione al dolore cronico e, se l'olandese dovesse rimanere fuori dal campo per 3 mesi, la Dea è pronta a tutelarsi per il sostituto di Maehle: in pole Davide Zappacosta, che arriverebbe in prestito dal Chelsea per circa 6 milioni di euro. In caso contrario, la dirigenza nerazzurra pensa di trattenere Bosko Sutalo, allontanandolo quindi dal mirino di Udinese e Verona.